80-летний мужчина оказался в больнице после того, как вылетел под колеса авто в Британии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает Daily Mail, Пол Ева вместе с женой переходил дорогу и едва не попал под колеса авто. После этого мужчина что-то сказал автомобилисту и пошел дальше, однако рассерженный водитель вышел из машины, ударил его и впечатал в стену. Ева очнулся в больнице с переломанной рукой, носом и скулой, а также с многочисленным ушибами.

Инцидент произошел в апреле этого года. Однако Ева до сих пор не смог оправиться. По его словам, простейшие вещи в виде кроссвордов вызывают у него серьезные трудности.

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