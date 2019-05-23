В Сети появились кадры ужасающего падения руфера с небоскреба в Китае, сообщает The Daily Mail.

26-летний блогер, который называл себя "первым китайским руфером", сорвался с высотного здания во время прямой трансляции, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Фанаты мужчины жертвовали ему деньги, если им нравился трюк. Перед смертью руфер хотел собрать деньги на лечение больной матери и свою свадьбу.

На кадрах видно: мужчина висит на руках на здании, однако в какой-то момент силы ему изменяют и он срывается вниз. Его тело обнаружил мойщик окон.

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