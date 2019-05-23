Молодые жители провинции Цзянси (Китай), отправившиеся прогуляться на природе, случайно обнаружили нечто весьма интересное.

Студенты увидели какой-то странный предмет, частично погребённый в грязи. Оказалось, что это окаменелая кладка, состоящая из шести яиц динозавра, что и подтвердили эксперты Китайской академии наук. Яйца, которые были отложены в поздний меловой период, в данный момент переданы в местный музей, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Провинция Цзянси вообще считается своеобразной "родиной китайских динозавров", ведь именно в этой местности то и дело встречаются окаменелости, дающие учёным возможность побольше узнать о древних ящерах, когда-то населявших нашу планету.

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