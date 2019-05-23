На обширной территории Заповедной мечети Мекки бывает многолюдно, и нередко пожилые и престарелые паломники нуждаются в физической помощи, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

В мечеть аль-Харам служит специализированное подразделение полиции, которое не только обеспечивает безопасность и правопорядок в святых местах, но и выполняют роль социальных работников для нуждающихся в помощи гостей Мекки.

Недавно сотрудник мекканской полиции растопил сердца пользователей социальных сетей своим простым жестом милосердия, передает IslamNews. Cотрудник правоохранительных органов взял "под мышки" престарелого прихожанина, который утомился от подъема по высокой лестнице в несколько проемов, и пронес наверх.



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