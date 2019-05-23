В Турции на голову 19-летней девушки свалилось десяток кирпичей. После инцидента турчанка осталась в сознании и пыталась встать. Об инциденте сообщила Daily Mail.

В турецком городе Денизли 19-летняя Бура Ясар попала под "дождь" из кирпичей. Девушка шла с подругой по тротуару, когда на нее сверху свалилась груда стройматериала. Инцидент попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

На кадрах видно, что после удара чудовищной силы, девушка осталась в сознании и даже пыталась встать. Девушке на помощь прибежали прохожие, ее доставили в больницу. О травмах Ясар не сообщается, но известно, что врачи оценивают состояние девушки как стабильное.

Сообщается, что кирпичи упали с четвертого этажа дома. Рабочего, предположительно виновного в инциденте, задержали и допросили. Предъявили ли мужчине обвинения, неизвестно.

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