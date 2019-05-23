В китайской социальной сети Weibo обсуждается инцидент в городе Гуанчжоу, где девятилетняя девочка попыталась закрыть "живым щитом" своего отца во время конфликта с местной полицией, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

На видеозаписи, опубликованной в профиле местного радио и телевидения, ребенок с плачем пытается вмешаться, видя, что на отца навалилась группа людей в форме. "Папа, папа! Пожалуйста, не бейте папу! Правда, не надо!" - кричит девочка.

По данным Daily Mail, житель Гуанчжоу господин Хэ, возвращаясь с дочерью из школы, увидел, что его знакомые попали в аварию. Хэ остановился, чтобы справиться, чем он может помочь, но сотрудники полиции потребовали, чтобы он убрал машину с неположенного места.

Мужчина сел за руль, чтобы выполнить указания правоохранителей, но придирки продолжились. Сначала полицейские потребовали у него предъявить права, потом расстегнуть ремень "для дальнейшего осмотра" - а когда Хэ сделал это, тут же объявили, что он нарушает правила и ездит без ремня.

Когда возмущенный житель Гуанчжоу перешел на крик, полицейские попытались применить к нему силу. Именно в этот момент дочь Хэ попыталась за него вступиться.

"Она очень смышленая и послушная девочка. Больно было смотреть, как она встает на колени", - добавил Хэ.

После того как полицейских и нарушителя разняли собравшиеся на шум прохожие, отец девочки направился в участок и написал официальную жалобу на действия стражей порядка. Те, в свою очередь, подали рапорт о том, что машина Хэ мешала работе полиции на месте аварии и он отказался выполнить их законные указания.

Власти провинции Гуандун проведут по итогам инцидента служебное расследование, чтобы выявить возможные нарушения правил сотрудниками полиции.

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