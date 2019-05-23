Захватывающая полицейская погоня в Лос-Анджелесе едва не обернулась трагедией. Обезумевшая дама угнала фургон, переоборудованный в дом на колесах, и попыталась скрыться от правоохранителей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

За рулем автомобиля находилась 52-летняя Джулия Энн Рейберд, разыскиваемая за несколько преступлений, в том числе за нападение на полицейского.

Отмечается, что в машине с пьяной женщиной также находились ее собаки. Во время безумной гонки хозяйка потеряла одного из своих питомцев: пес убежал из разваливающего после столкновения с пальмой фургона.

В итоге женщина врезалась в один из автомобилей и полицейским удалось ее задержать. В результате происшествия никто из людей не пострадал. А вот собаке, выпрыгнувшей из машины, понадобилась помощь ветеринаров.

По информации издания Daily Mail, нарушительница была арестована. Ей грозит длительный тюремный срок.

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