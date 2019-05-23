На камеру видеорегистратора попал уникальный случай: момент катапультирования пилота из истребителя F-16 в Калифорнии вблизи базы ВВС. Несмотря на то, что инцидент произошел неделю назад, видео появилось лишь накануне.

В частности, как запечатлено на опубликованных на YouTube кадрах, истребитель стремительно падает, однако в какой-то момент видно катапультирование парашютиста. Воздушное судно по инерции продолжило движение, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

При этом, по данным телеканала ABC, самолет позже врезался в здание. Пилот был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Также известно, что крушение истребителя произошло во время учебных маневров. Однако обе стороны шоссе, водители которого стали свидетелями ЧП, были перекрыты.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.