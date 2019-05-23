Бхавана Кантх стала первой женщиной-истребителем в Военно-воздушных силах Индии. Она успешно прошла полный курс пилота многоцелевого боевого самолета МиГ-21 и допущена к боевым операциям в дневное время, пишет агентство ТАСС со ссылкой на индийские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как рассказала журналистам девушка-пилот, стать истребителем - это ее детская мечта. Представитель ВВС страны отметил, в свою очередь, что тяжелый труд и настойчивость позволили Бхаване Кантх добиться успеха.

Эксперимент по подготовке женщин-истребителей стартовал в 2016 году. Кроме Кантх, в войсках проходят обучение еще две девушки, но, когда им разрешат летать на самостоятельные задания, пока не сообщается.