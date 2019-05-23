В Швеции посадили в тюрьму родителей, которые принуждали свою дочь к вегетарианству.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Dagens Nyheter.

Суд города Гетеборг назначил матери и отцу ребенка наказание в виде трех месяцев тюрьмы. Полиция узнала о семье лишь после того, как девочка оказалась в больнице. В полтора года ее вес составлял менее шести килограммов при норме в девять. Врачи диагностировали у ребенка крайнюю степень истощения и острую нехватку витаминов. Родители рассказали, что девочка была на грудном вскармливании, также ей давали овощи.

Как отмечает издание, в данный момент жизнь девочки находится вне опасности, она передана под опеку другой семьи.

В начале апреля польские пограничники задержали на границе гражданина России с тремя дочерьми четырех, шести и 12 лет. Все они имели российское гражданство. Они проживали в Швеции в приемной семье выходцев из Ливана после того, как их мать заболела, а отца признали плохо выполняющим свои обязанности. Затем Польша оставила детей мужчине и взяла его под защиту.