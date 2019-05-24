Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений, следует из опубликованного министерством юстиции документа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Власти США сообщили в четверг, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.

"В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома (обвинение, предъявленное ему ранее), за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что "фактические приговоры за федеральные преступления, как правило, меньше, чем максимальные наказания".

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил РИА Новости адвокат Ассанжа, британский суд 2 мая дал США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.