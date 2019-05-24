https://news.day.az/world/1122717.html Трамп: ситуация с Huawei может разрешиться через торговую сделку с Китаем
Трамп: ситуация с Huawei может разрешиться через торговую сделку с Китаем
Ситуация с компанией Huawei может разрешиться в рамках торгового соглашения с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп. И тут же отметил, что считает корпорацию очень опасной, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
На прошлой неделе министерство торговли внесло крупнейшую мировую компанию в черный список. По данным СМИ, в ней увидели угрозу для национальной безопасности. Теперь американские фирмы-производители телекоммуникационной техники не смогут поставлять комплектующие.
Но самый большой удар нанесла Google, 20 мая отказавшись от сотрудничества. Таким образом, Huawei может остаться без привычной операционной системы Android.
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