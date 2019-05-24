Водитель из британского Хартфордшира попытался потушить охваченный огнем автомобиль, задувая его как свечку, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как видно на опубликованных кадрах, BMW начал гореть со стороны багажника. Растерянный водитель решил, что самый эффективный способ в борьбе с огнем - задуть его как свечу на праздничном торте. Видя, что огонь продолжает распространяться, мужчина попытался потушить его, обмахивая тряпкой и топча ногой, однако и на этот раз ничего не вышло.

Несмотря на то, что находиться рядом с горящим авто становится уже довольно опасно, мужчина продолжает предпринимать попытки по его тушению. К счастью, водителя оттащили от машины прохожие, незадолго до того, как машина взорвалась.

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