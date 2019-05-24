Службы безопасности индийского штата Джамму и Кашмир уничтожили главаря ячейки террористической группировки "Аль-Каида", орудовавшей в этом регионе и ответственной за серию нападений. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу агентство ANI.

Согласно этим данным, ликвидация боевика, известного как Закир Муса произошла в результате масштабной спецоперации, которая была предпринята полицией в южной части штата накануне. К вечеру четверга полиция оцепила район города Сринагара, где в одном из зданий укрывались Муса и его приспешники.

"Мы попытались уговорить окруженных боевиков сдаться, но вместо этого они начали бросать в нас гранаты и открыли огонь. Завязалась перестрелка", - рассказал один из источников агентства, знакомый с ходом спецоперации.

Закир Муса (настоящее имя - Заки Рашид Бхат) долгое время считался одним из самых опасных и разыскиваемых террористов в Индии. Согласно информации индийских спецслужб, он был завербован группировкой "Хизбул-Муджахидин" в 2013 году, однако уже через несколько лет возглавил местную ячейку "Аль-Каиды".