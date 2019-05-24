https://news.day.az/world/1122794.html Отважный кот вступил в жестокую схватку с диким койотом, защищая дом хозяев - ВИДЕО
Отважный кот вступил в жестокую схватку с диким койотом, защищая дом хозяев - ВИДЕО
В штате Калифорния в США домашний кот защитил дом хозяев от нападения койота, сообщает агентство UPI.
Кадры ожесточенной драки кота и койота попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, кот всеми силами пытается отогнать дикого зверя от дома, в результате койот сдается и убегает, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По словам хозяина кота, животное не пострадало, на нем нет ни царапины.
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