В штате Калифорния в США домашний кот защитил дом хозяев от нападения койота, сообщает агентство UPI.

Кадры ожесточенной драки кота и койота попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, кот всеми силами пытается отогнать дикого зверя от дома, в результате койот сдается и убегает, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По словам хозяина кота, животное не пострадало, на нем нет ни царапины.

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