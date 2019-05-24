https://news.day.az/world/1122811.html В Турции задержали особо опасного террориста
В Турции задержали особо опасного террориста
В Турции задержан особо опасный террорист, специалист по изготовлению взрывчатых устройств, член Марксистско-ленинской коммунистической партии Умут Амрах. Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно данным СМИ, террорист Умут Амрах был задержан в турецкой провинции Мерсин.
Сообщается также, что ранее МВД Турции обещало награду в размере 1,5 миллиона лир лицам, которые окажут поддержку в задержании террориста.
О деталях операции не сообщается.
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