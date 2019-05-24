В Турции задержан особо опасный террорист, специалист по изготовлению взрывчатых устройств, член Марксистско-ленинской коммунистической партии Умут Амрах. Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, террорист Умут Амрах был задержан в турецкой провинции Мерсин.

Сообщается также, что ранее МВД Турции обещало награду в размере 1,5 миллиона лир лицам, которые окажут поддержку в задержании террориста.

О деталях операции не сообщается.