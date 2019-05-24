Съемочная группа американского канала Sky News и сопровождавшие их гражданские активисты попали под обстрел в зоне деэскалации в Идлибе в Сирии. Репортер Алекс Кроуфорд (Alex Crawford) в репортаже для канала рассказала, что направленный на них огонь велся со стороны правительственных сил, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По словам журналистки, в них начали стрелять во время съемки горящей бронированной машины. После этого репортер и ее съемочная группа увидели парящий над ними дрон и услышали звук приближающегося самолета. "В нас несколько раз стреляли 125-миллиметровыми снарядами. Наверное, это был российский боевой танк T-72", - описала атаку Кроуфорд.

Журналистка с сопровождающими попытались скрыться, пробираясь через облака дыма и пыли, пока их продолжали обстреливать. Им удалось добраться до машины и доехать до города Хан-Шейхун. Один из активистов, раненый шрапнелью в бок, отправился в больницу, а журналисты продолжили путь.

По словам Кроуфорд, атака на журналистов была нарушением международного законодательства. По словам репортера, на куртке одного из членов съемочной группы крупными буквами было написано слово "пресса", а она в соответствии с мусульманскими обычаями была одета в длинное платье.

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