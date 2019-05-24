https://news.day.az/world/1122898.html Потолок обрушился на школьников во время последнего звонка - ВИДЕО
Потолок обрушился на школьников во время последнего звонка - ВИДЕО
Штукатурка посыпалась на головы учащимся омской гимназии №147 во время исполнения выпускной песни в актовом зале. Снятое очевидцами видео опубликовано в группе "Инцидент Омск" во "ВКонтакте".
На кадрах видно, как фрагмент потолка упал на школьников, одна из пострадавших девочек заплакала, остальные продолжили выступление и допели песню до конца, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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