Штукатурка посыпалась на головы учащимся омской гимназии №147 во время исполнения выпускной песни в актовом зале. Снятое очевидцами видео опубликовано в группе "Инцидент Омск" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, как фрагмент потолка упал на школьников, одна из пострадавших девочек заплакала, остальные продолжили выступление и допели песню до конца, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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