Многие пользователи интернета называют этого жителя Вэньчжоу (провинция Чжэцзян, Китай) храбрецом, но прежде всего он явно является забывчивым человеком.

Водитель вышел из грузовика и как-то упустил из виду, что транспортное средство вообще-то надо было бы поставить на ручник, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Грузовик покатился под уклон, и мужчина, рванув за ним и рискуя жизнью, сумел на ходу взобраться в кабину и остановить вышедшее из-под контроля транспортное средство. Благополучный финал этой истории не может не вызвать вздоха облегчения, но хочется верить, что случай этот станет для водителя хорошим уроком на будущее.

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