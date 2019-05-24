Пассажир рейса китайской авиакомпании Fuzhou Airlines попытался прямо во время полета открыть дверь самолета а после - разбил стекло иллюминатора телефоном. Бортпроводникам удалось обезвредить его прежде, чем ситуация стала бы непоправимой.

Инцидент произошел за несколько минут до приземления самолета в южнокитайском городе Куньмин. Неадекватный пассажир привлек внимание бортпроводников еще при вылете - он был очень рассеян, а на его одежде виднелись багровые пятна, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

За 40 минут до посадки дебошир потребовал от экипажа связаться со своей семьей и начал вести себя очень эмоционально. Мужчина начал хаотично передвигаться по салону, заявляя, что он "не в безопасности", а после - что он хочет выпрыгнуть с парашютом. Для нейтрализации возможной угрозы пассажира усадили рядом с сотрудником службы безопасности.

Но вскоре он неожиданно бросился к ближайшей двери в попытке ее открыть. Во время того, как бортпроводники пытались его обезвредить, он разбил иллюминатор. По сообщениям портала HD.Stheadline, в результате инцидента пострадала стюардесса. После благополучного приземления дебошира доставили в ближайшее отделение полиции.

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