При пожаре в торговом центре в индийском городе Сурат штата Гуджарат погибли по меньшей мере 15 человек, еще несколько пострадали. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета India Today со ссылкой на полицию.

"Число погибших может вырасти", - заявил представитель городской полиции Сатиш Кумар Мишра.

Возгорание возникло на втором этаже комплекса Taxshila. По данным издания, на третьем и четвертом этажах находится центр обучения. На кадрах с места происшествия видно, как люди выпрыгивают из здания, чтобы спастись. Начато расследование.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что переживает из-за происходящего в городе.

"Мои мысли сейчас с семьями погибших. Пусть раненые быстро поправятся", - написал он в твиттере.

Местные власти заявили, что родственникам погибших окажут финансовую помощь.