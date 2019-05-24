В Китае прооперировали трехлетнюю девочку, родившуюся с 14 пальцами. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Daily Mail.

У ребенка оказались по два лишних пальца на каждой руке. Кроме того, кисти друг от друга отличались: два левых пальца срослись, а правые - выросли из большого пальца. В ее семье такое отклонение наблюдалось на протяжении пяти поколений.

Девочке провели операцию в центральной больнице медицинского колледжа Шэньяна в северо-восточной провинции Ляонин.

Хирург Чжан Цзе признался, что пациенты с такими проблемами к нему поступают нечасто.

"Операция осложнялась тем, что было непонятно, какие пальцы лучше сохранить, а какие - убрать", - рассказал он.

Врачи и родственники девочки остались довольны результатами проделанной работы. По словам специалистов, процедура сделала ее руки эстетически красивыми и не нарушила моторику. Спустя месяц после операции ребенок чувствует себя хорошо.