21:37

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный оставил сумку возле булочной на пешеходной улице в Лионе, где в пятницу произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, мужчина, подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 мск). Отмечается, что его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками. Тем не менее прокуратура установила его личность.

Сейчас на месте работают саперы, которые обследуют район на предмет взрывчатки. Территория вокруг пересечения улицы Виктора Гюго и Сала контролируется солдатам, которые принимают участие в антитеррористической операции Sentinelle.

Взрыв произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Как сообщил BFM, прокуратура уже начала расследование в связи с покушением на убийство. По данным источников телеканала, речь идет о по меньшей мере 10 пострадавших. Посольство РФ сообщило, что пока не располагает данными о россиянах среди пострадавших после взрыва. Следователи склоняются к версии о том, что в городе сработало взрывное устройство с поражающими элементами.

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20:45

По меньшей мере десять человек пострадали при взрыве в Лионе, в их числе ребенок, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что взрыв в произошел 17.30 в центре города, около булочной на пересечении улицы Виктора Гюго и улицы Сала - около площади Белькур, одной из достопримечательностей города.

Пострадавшие не получили тяжелых ранений, отмечает телеканал.

По информации ряда СМИ, причиной взрыва стал заминированный сверток. Местные власти призывают людей в целях безопасности избегать места происшествия, вокруг которого выставлен периметр безопасности.