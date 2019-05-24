Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может в среду, 29 мая, приехать на Украину, передает агентство "УНН" со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Политик заявил о намерении вернуться после того, как на Украине состоялись президентские выборы, которые выиграл Владимир Зеленский.

В государственной погранслужбе в свою очередь заявили, что законных оснований для въезда у Саакашвили нет.

В Грузии, которую политик покинул в 2013 году, против него возбуждено несколько уголовных дел. По некоторым он уже заочно приговорен к тюремным срокам.

Весной 2015 года Петр Порошенко, который тогда был президентом Украины, предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области.

Уже в ноябре 2016 года глава государства уволил чиновника, заявив, что он значительно ухудшил экономические показатели региона.

В конце июля 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. Он подал жалобу в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

В феврале 2018 года украинские власти выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны. Пограничная служба запретила Саакашвили въезд до 2021 года.