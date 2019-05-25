Европа должна сохранить свой курс после внесения Huawei в черный список со стороны США – Германия
Канцлер Германии Ангела Меркель и влиятельная промышленная ассоциация BDI в четверг выразили нежелание поддерживать решение правительства США относительно внесения китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies в черный список.
Китай раскритиковал решение США и пригрозил предпринять со своей стороны шаги для защиты своих компаний, что стало очередной проверкой связей, поскольку экономические тяжеловесы схлестнулись в вопросе торговли.
"Европе необходимо поддерживать свой собственный курс", - заявили в BDI, добавив, что Европейский Союз будет решать самостоятельно, каким компаниям он позволит построить сетевую инфраструктуру 5G.
"Нельзя втягивать Европу в торговый спор между Китаем и США", - добавила она.
Во время пресс-конференции Меркель спросили о решении США по Huawei, на что она ответила, что Германия будет придерживаться своей позиции, а именно - компании, участвующие в аукционе по 5G, должны соответствовать критериям, установленным правительством.
Еще в марте Германия установила жесткие правила для поставщиков телекоммуникационного сетевого оборудования, но воздержалась от выказывания компании Huawei особого отношения из-за опасений по поводу ее связей с китайским правительством.
Ассоциация BDI призвала правительство Германии и Европейскую комиссию, исполнительный орган ЕС, придерживаться запланированной процедуры аукциона и незамедлительно согласовать совместные стандарты безопасности.
"Немецкая промышленность нуждается в юридически обоснованной и плановой четкости в расширении 5G в срочном порядке", - заявили в BDI. Ассоциация ратовала за независящую от производителей оборудования общеевропейскую координацию требований, необходимых для обеспечения безопасности.
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