Сотрудники закусочной Wendy's во Флориде (США) обнаружили на кухне заведения мужчину, принимавшего ванну в посудомоечной раковине, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Департамент бизнеса и профессионального урегулирования штата Флорида начал расследование, свою проверку проводит и руководство закусочной, передает телеканал Local 10.

Владелец заведения назвал случившееся неприемлемым.

"Это был розыгрыш от человека, который больше не работает в закусочной и который явно не руководствовался здравым смыслом", - цитирует его Regnum.

Он добавил, что компания пересмотрит критерии контроля качества в своих ресторанах.

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