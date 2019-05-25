11-летняя жительница Буэнос-Айреса предотвратила хищение мопеда у своей матери.

Видеокамера, установленная на административном здании, в прошлую среду, 22 мая, зафиксировала момент нападения неизвестного злоумышленника на женщину, паркующую мопед. Стоявшая на лестнице 11-летняя дочь жертвы нападения заступилась за свою мать и, подкравшись сзади, нанесла грабителю неожиданный удар в лицо, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Неожидавший такого поворота событий налётчик вынужден был спасаться бегством, когда разъярённые мать и дочь продолжили нападение на него. Полицейские, просмотрев кадры видеозаписи, объявили в розыск оставшегося неопознанным грабителя.

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