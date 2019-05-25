По меньшей мере 24 человека погибли и 11 пострадали в результате наводнений в мае в Афганистане, следует из пресс-релиза Афганского национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Afghanistan National Disaster Management Authority, ANDMA), передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По данным ведомства, в период с 3 по 25 мая наводнения затронули шесть провинций, включая центральную провинцию Кабул. Сообщается, что 116 домов были повреждены, 221 разрушен. Более 500 человек были эвакуированы в провинции Бамиан в центральном Афганистане.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений погибли по меньшей мере 10 человек в провинции Герат на северо-западе Афганистана. В прошлом месяце ANDMA опубликовало данные по наводнениям в стране. Наводнения наблюдались на территории 13 провинций страны, в результате наводнений погибли 108 человек, 13 пропали без вести, еще 48 пострадали.