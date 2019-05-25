Два землетрясения произошли в Дагестане этой ночью. Эпицентр залегал в 10 километрах от города Буйнакска, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Как видно на ролике, опубликованном в Instagram, во время землетрясения одно из помещений, вероятно, магазина, сотрясалось.

При этом, как ранее сообщили в Главном управлении МЧС по региону, первое землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в 01:34.

Отмечается, что подземные толчки ощущались в городах Буйнакск, Махачкала и Каспийск.

Второй раз землетрясение магнитудой 2,3 зафиксировали в 02:44. Его эпицентр, согласно сообщениям от МЧС, находился в 3,5 километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 1 километр.

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