https://news.day.az/world/1123267.html В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 25 мая объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в комментарии.
Предупреждение будет действовать с 21.00 мск 25 мая в течение 24 часов.
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