В Москве и Московской области 25 мая объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в комментарии.

Предупреждение будет действовать с 21.00 мск 25 мая в течение 24 часов.