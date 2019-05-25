Десять человек получили ранения в результате стрельбы в баре американского города Трентон (штат Нью-Джерси), сообщает местное издание NJ.com со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, полиция получила сообщение о стрельбе в 00.25 по местному времени. Представитель полиции Стефен Варн позднее сообщил, что пять мужчин и пять женщин получили ранения и были направлены в больницы, один человек был серьезно ранен и срочно прооперирован.

Варн отметил, что точное название бара, где произошла стрельба, пока неизвестно. Полиция начала расследование по делу.