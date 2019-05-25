https://news.day.az/world/1123283.html В США десять человек пострадали при стрельбе в баре
В США десять человек пострадали при стрельбе в баре
Десять человек получили ранения в результате стрельбы в баре американского города Трентон (штат Нью-Джерси), сообщает местное издание NJ.com со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, полиция получила сообщение о стрельбе в 00.25 по местному времени. Представитель полиции Стефен Варн позднее сообщил, что пять мужчин и пять женщин получили ранения и были направлены в больницы, один человек был серьезно ранен и срочно прооперирован.
Варн отметил, что точное название бара, где произошла стрельба, пока неизвестно. Полиция начала расследование по делу.
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