https://news.day.az/world/1123354.html Гран-при Каннского кинофестиваля впервые получила темнокожая женщина
Гран-при Каннского кинофестиваля впервые получила темнокожая женщина
Фильм "Атлантика" Мати Диоп удостоился Гран-при Каннского кинофестиваля.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мати Диоп стала первой темнокожей женщиной-лауреатом за все годы фестиваля. "Атлантик" - ее дебютный полнометражный фильм.
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