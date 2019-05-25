Фильм "Атлантика" Мати Диоп удостоился Гран-при Каннского кинофестиваля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мати Диоп стала первой темнокожей женщиной-лауреатом за все годы фестиваля. "Атлантик" - ее дебютный полнометражный фильм.