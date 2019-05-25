В Каннах прошла церемония закрытия 72-го кинофестиваля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте "Кинопоиска".

"Золотая пальмовая ветвь" досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм "Паразиты", а приз жюри был поделен между режиссером Ладжи Ли, снявшем фильм "Отверженные", и режиссерами Жулиано Дорнелем и Клебером Мендонсой Фильо за киноленту "Козодои".

Лучший сценарий, по мнению судей, написан к картине "Портрет молодой женщины в огне" Селина Скьямма. Награды за лучшие мужскую и женскую роли получили Антонио Бандерас ("Боль и слава") и Эмили Бичем ("Малыш Джо").

Фильм "Наши матери" Сезара Диаза был признан лучшим режиссерским дебютом на кинофестивале. Гран-при жюри достался режиссеру Мати Диопу, который прибыл в Канны с картиной "Атлантика". Специальный приз жюри получил Элиа Сулейман за фильм "Должно быть, это рай".

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм "Дылда" вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.

Жюри в этом году возглавлял режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Судьи посмотрели 21 фильм за 11 дней.