https://news.day.az/world/1123375.html В Японии столкнулись два судна
В Японии столкнулись два судна
Два японских грузовых судна столкнулись в Тихом океане примерно в 11 км от побережья префектуры Тиба к востоку от Токио. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал NHK.
В результате происшествия одно из них затонуло. Четыре из пяти находившихся на борту членов экипажа пропали без вести. Капитан судна спасен, его жизни ничего не угрожает.
Отмечается, что столкновение произошло ночью в условиях плохой видимости из-за тумана. Затонувшее судно перевозило около 1,6 тыс. тонн стали и направлялось в Осаку.
В настоящее время береговая охрана страны осуществляет поиск пропавших без вести с помощью катеров и вертолетов.
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