Никто из кандидатов не подал документы в установленный срок для участия в выборах президента Алжира, назначенных на 4 июля, что может автоматически означать перенос голосования, пишет в воскресенье алжирское издание "Аль-Хабар", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

МВД сообщало лишь о том, что более 70 потенциальных кандидатов запросили формы для регистрации и сбора подписей. В то же время Конституционный совет Алжира, отвечающий за регистрацию кандидатов, так и не сообщил о приеме документов от кого-либо из желающих побороться за президентское кресло.

"В свете всеобщего отказа от выдвижения кандидатур на высший пост... в Алжире зафиксирован редкий в истории случай попытки организовать выборы при всеобщем бойкоте... Это делает невозможным соблюдение сроков, указанных в конституции", - пишет издание.