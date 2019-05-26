https://news.day.az/world/1123378.html Выборы в Алжире могут перенести - ПРИЧИНА
Выборы в Алжире могут перенести - ПРИЧИНА
Никто из кандидатов не подал документы в установленный срок для участия в выборах президента Алжира, назначенных на 4 июля, что может автоматически означать перенос голосования, пишет в воскресенье алжирское издание "Аль-Хабар", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Срок подачи документов завершился в субботу, 25 мая.
МВД сообщало лишь о том, что более 70 потенциальных кандидатов запросили формы для регистрации и сбора подписей. В то же время Конституционный совет Алжира, отвечающий за регистрацию кандидатов, так и не сообщил о приеме документов от кого-либо из желающих побороться за президентское кресло.
"В свете всеобщего отказа от выдвижения кандидатур на высший пост... в Алжире зафиксирован редкий в истории случай попытки организовать выборы при всеобщем бойкоте... Это делает невозможным соблюдение сроков, указанных в конституции", - пишет издание.
Алжир уже более трех месяцев живет в условиях политического кризиса, не утихающих народных протестов и неопределённости политического будущего.
Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля, после массовых протестов в стране против его выдвижения на пятый срок, досрочно покинул свой пост, воспользовавшись 102-й статьей конституции, которая предусматривает отставку по состоянию здоровья. Бутефлике 82 года, он бессменно находился у власти с 1999 года.
Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах, считавшийся близким соратником Бутефлики. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Президентский срок Бенсалаха, согласно конституции, заканчивается уже 9 апреля.
Однако алжирская оппозиция, многие общественные деятели и демонстранты выступают против проведения президентских выборов 4 июля, так как не доверяют действующим властям.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре