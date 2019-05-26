В испанской Севилье впервые за 700 лет появится первая мечеть благодаря легенде футбольного клуба "Севилья" Фредерику Кануте, который также входит в мусульманскую общину города. Бывший игрок инициировал сбор 300 000 евро, необходимых для строительства мечети.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Будучи еще игроком клуба, Ф.Кануте внес около 600 000 евро на спасение временного места поклонения для мусульман в городе.

В проекте строительства первой мечети в Севилье участвуют и другие игроки - Бенжамен Менди из Манчестер Сити, Абдулайе Дукур из Уотфорда.