Мужчина и женщина погибли в результате крушения небольшого самолёта недалеко от болгарского города Ихтиман в Софийской области, сообщает информационный портал Novinite, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что мужчина управлял самолётом, а женщина была пассажиром.

Сигнал о случившемся был получен около 11.30 утра. На место происшествия выехали две машины скорой помощи. Медики отметили, что оба тела сгорели.