https://news.day.az/world/1123504.html В Болгарии разбился самолет, есть жертвы
В Болгарии разбился самолет, есть жертвы
Мужчина и женщина погибли в результате крушения небольшого самолёта недалеко от болгарского города Ихтиман в Софийской области, сообщает информационный портал Novinite, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Уточняется, что мужчина управлял самолётом, а женщина была пассажиром.
Сигнал о случившемся был получен около 11.30 утра. На место происшествия выехали две машины скорой помощи. Медики отметили, что оба тела сгорели.
На месте происшествия работают команды пожарных, полицейских и следственная группа по безопасности министерства транспорта.
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