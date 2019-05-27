Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните. Об этом свидетельствуют сведения об итогах голосования, в режиме реального времени размещаемые на сайте Главной избирательной комиссии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

После обработки бюллетеней с 1142 из 1972 избирательных участков Науседа получает 73,99% голосов. Шимоните набрала 26,01%. Подсчитано более 325 тыс. голосов.

Всего в выборах могли принять участие 2,427 млн обладающих правом голоса граждан Литвы. Явка, по предварительным данным Главизбиркома, составила с учетом досрочного этапа 53,43%.

Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием на пять лет. Для претендентов существует возрастной ценз - не менее 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.