Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил в воскресенье депутату от возглавляемой им партии "Ликуд" Мики Зохару подготовить законопроект о роспуске Кнессета (парламента страны) 21-го созыва, но намерен продолжать коалиционные переговоры. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan, передает Trend со ссылкой н

29 мая истекает срок, отведенный законом Нетаньяху на формирование новой правительственной коалиции по итогам состоявшихся 9 апреля парламентских выборов. "Ликуд" достались тогда 35 мест в Кнессете, еще пять правых и религиозных партий получили 30 мандатов. Вместе они контролируют 65 из 120 кресел в парламенте, но премьер не может добиться формирования устойчивой коалиции из-за конфликта между ультрарелигиозными ШАС и "Яхадут ха-Тора" (получили по восемь мест в парламенте) и партией "Наш дом - Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана (пять мест) вокруг законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в израильскую армию.

По данным Kan, Нетаньяху намерен параллельно с продвижением законопроекта о роспуске Кнессета в первом чтении в ближайшие три дня продолжать и переговоры по формированию коалиции и попытки сблизить позиции религиозных партий и Либермана. При этом, в случае неудачи, документ о роспуске парламента будет вынесен в Кнессет во втором и третьем чтениях вечером 29 мая, указывает радиостанция. Утверждение этого закона будет означать проведение повторных парламентских выборов через 90 дней, чего не случалось ни разу за 71 год существования современного Израиля.