В Польше загорелся автобус, в котором спали 70 пассажиров. Он следовал из Киева до Праги, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Транспортное средство сгорело дотла, пишет польское издание TVN24.

Пожар начался в районе двигателя. Огонь охватил салон мгновенно. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

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