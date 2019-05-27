https://news.day.az/world/1123573.html Пассажирский автобус в Польше загорелся, когда люди в салоне спали - ВИДЕО
Пассажирский автобус в Польше загорелся, когда люди в салоне спали - ВИДЕО
В Польше загорелся автобус, в котором спали 70 пассажиров. Он следовал из Киева до Праги, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Транспортное средство сгорело дотла, пишет польское издание TVN24.
Пожар начался в районе двигателя. Огонь охватил салон мгновенно. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.
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