По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на rt.com.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, инцидент произошёл в тюрьме, расположенной в городе Манаус. На место происшествия были направлены сотрудники сил безопасности, которые взяли ситуацию под контроль.

К настоящему моменту информация о возможных побегах отсутствует.

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