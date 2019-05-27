https://news.day.az/world/1123607.html В Бразилии 15 человек погибли во время драки в тюрьме - ВИДЕО
В Бразилии 15 человек погибли во время драки в тюрьме - ВИДЕО
По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на rt.com.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, инцидент произошёл в тюрьме, расположенной в городе Манаус. На место происшествия были направлены сотрудники сил безопасности, которые взяли ситуацию под контроль.
К настоящему моменту информация о возможных побегах отсутствует.
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