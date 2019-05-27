Один человек погиб и 9 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Виргиния. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал WTKR.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу вечером в городе Чесапик. Как сообщил представитель местной полиции Лео Косински, на вечеринке произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали 10 человек, позднее один из них скончался.

Как сообщил Косински, следствие установило, что на вечеринке между двумя группами людей вспыхнула ссора, которая закончилась перестрелкой.

На данный момент полиция не произвела задержаний в связи со случившимся.