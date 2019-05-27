Президент США Дональд Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране.

"Мы не стремимся к смене режима в Иране", - сказал он, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По его словам, после того как США вышли из ядерного соглашения с Ираном, Тегеран изменил свое поведение в регионе из-за "серьезных экономических проблем".

Трамп добавил, что, по его мнению, США и Ирану "удастся достичь сделки". "У Ирана есть огромный экономический потенциал. Я знаю, столько много людей из Ирана, это отличные люди, у них есть шанс быть великой страной с нынешним руководством", - сказал президент.

Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.