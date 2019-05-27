Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник у берегов штата Аляска. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 289 км к северо-востоку от Анкориджа - крупнейшего города Аляски, где проживают около 300 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 66,6 км.

Данных о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях на данный момент нет.