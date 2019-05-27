По подозрению в подготовке взрыва на пешеходной улице французского Лиона задержали женщину. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Euronews.

Она стала вторым подозреваемым.

Про первого подозреваемого, задержанного ранее 27 мая, стало известно, что он - 24-летний студент, изучавший информатику. Сообщается, что его задержали в седьмом городском округе Лиона.

Ранее полиция города получила записи с видеокамер, на которых видно, как мужчина на велосипеде бросает пакет с самодельной бомбой рядом с пекарней на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала.

Взрыв произошел 24 мая около 17:30 по местному времени.

В результате взрыва пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 пострадавших госпитализированы с легкими ранениями. Сообщалось, что взрывное устройство, начиненное гвоздями, болтами и винтами, было замаскировано под посылку.