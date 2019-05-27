В Афганистане сгорел вертолет армии США - ВИДЕО
В Афганистане боевики уничтожили военный вертолет США CH-47 Chinook. Он был задействован в спецоперации против террористов из движения Талибан.
На борту вертолета находились американские и афганские военнослужащие. При попытке зайти на посадку боевую машину обстреляли с земли из автоматов в районе Наузад провинции Гильменд на юге страны, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
"И афганские, и американские военнослужащие получили травмы, но их состояние стабильное, должны поправиться", - сообщил в интервью агентству France-Presse представитель миссии NATO в Афганистане Дэвид Батлер.
Отмечается, что все военнослужащие пострадали от удара о землю. Почти сразу после падения CH-47 Chinook загорелся и был полностью уничтожен огнем.
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