В Афганистане боевики уничтожили военный вертолет США CH-47 Chinook. Он был задействован в спецоперации против террористов из движения Талибан.

На борту вертолета находились американские и афганские военнослужащие. При попытке зайти на посадку боевую машину обстреляли с земли из автоматов в районе Наузад провинции Гильменд на юге страны, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"И афганские, и американские военнослужащие получили травмы, но их состояние стабильное, должны поправиться", - сообщил в интервью агентству France-Presse представитель миссии NATO в Афганистане Дэвид Батлер.

Отмечается, что все военнослужащие пострадали от удара о землю. Почти сразу после падения CH-47 Chinook загорелся и был полностью уничтожен огнем.

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