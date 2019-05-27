Во Франции из-за забастовки работников музея закрылся Лувр. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте учреждения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание Le Figaro со ссылкой на представителя профсоюза, представляющего права музейных работников, за последние 10 лет поток туристов увеличился на 20 процентов, а количество работников снизилось, поэтому служащие перестали справляться и начали "задыхаться" от наплыва посетителей.

На сайте музея сказано, что всем купившим билеты на 27 мая туристам вернут деньги, а тем, кто планировал посетить музей в ближайшие дни, рекомендуется забронировать билеты заранее.