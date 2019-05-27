Российское подразделение Mazda - ООО "Мазда Мотор РУС" - отзывает в РФ 1,678 тыс. автомобилей Mazda 3, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт), передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Отзыву подлежат машины, проданные c сентября 2015 года по март 2018 года.

Причиной отзыва является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, "которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей".



В "Мазда Мотор" пообещали проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.



Как уточняется, будет выполнена замена переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.



Для владельцев ремонт будет бесплатным.

