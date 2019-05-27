Ведущий капитал-шоу "Поле чудес", актер и писатель Леонид Якубович в интервью программе "Абонент доступен" на радио Baltkom заявил, что никогда не смотрел свою передачу по телевизору и что не понимает, как шоу продолжает выходить в эфир столько лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видеозапись интервью опубликована на YouTube.

"Я сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу. Люди так себя ведут на этой программе, что, вероятно, им комфортно. Какую-то десятую долю я беру на себя, все остальное от бога", - рассказал он. Якубович заверил, что не смотрел ни одного выпуска "Поля чудес".

По словам ведущего, он настраивается на то, чтобы программа получилась приятной и зрителю, и участникам в студии. "Как только раздается команда "мотор", я обязан, я так живу, я мгновенно получаю от этого удовольствие. Если я перестану получать от этого удовольствие, то вы по глазам определите, что мне это надоело", - отметил он.

Якубович также посетовал на монтаж, который порой лишает программу душевности. "В зрительном зале такой хохот. Но есть великое и очень грустное понятие "монтаж". Запись программы продолжается часа два с половиной - это концерт, в зале хохот и все прочее. В эфире - час. Вся душевность, этот юмор и хохот иногда вырезается, остается вопрос-ответ, что, конечно, снижает настроение программы", - добавил он.

Ведущий рассказал, что зачастую дети не готовы сразу раскрыться прямо в студии - когда родные просят их спеть, они отказываются. Тогда Якубович берет ребенка и ведет в коридор, где просит спеть его в тихой обстановке. "Он мне там в коридоре поет, и мы вместе с этой песенкой входим в студию", - пояснил ведущий. По его словам, такие "теплые кусочки" в эфир не попадают, а на экране показывают только то, как маленький гость спел в студии.

Ранее Якубович посетовал на поведение гостей программы, которые после съемок сметают все на своем пути ради угощений на барабане. По его словам, как только заканчивается съемка, его единственная задача - успеть выскочить из студии, так как "все бросаются к барабану и съедают все, что принесли".