Кровавое нападение на школьников в Японии, десятки пострадавших
По меньшей мере 19 человек пострадали в результате нападения на школьников в парке города Кавасаки.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило общественное телевидение NHK.
Из них три человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти. Нападавший получил ранения, его состояние оценивается как критическое.
Инцидент произошел рано утром в небольшом парке в городе Кавасаки около Токио. Преступник напал на ждавших автобуса школьников и взрослых. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.
На месте происшествия работают многочисленные наряды скорой помощи и спасательных служб, полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре